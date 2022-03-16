Нападение с "Градов" вблизи Макарова: оккупанты разрушили несколько домов

Цитата

"Вечером, 15 марта, оккупанты из системы залпового огня “Град” осуществили обстрелы по жилым домам поселка Кодра. Полицейские Бучанщины работают на месте происшествия и фиксируют результаты обстрелов. Несколько домов полностью разрушены, но по предварительным данным пострадавших не обнаружено", - говорится в сообщении.

Дополнение

В течение этой ночи под Киевом продолжались артиллерийские бои, украинская армия вела наступательные действия.