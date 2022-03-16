Нападение с "Градов" вблизи Макарова: оккупанты разрушили несколько домов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты из системы залпового огня "Град" совершили обстрелы по жилым домам поселка Кодра вблизи Макарова в Киевской области. Разрушено полностью несколько домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.
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"Вечером, 15 марта, оккупанты из системы залпового огня “Град” осуществили обстрелы по жилым домам поселка Кодра. Полицейские Бучанщины работают на месте происшествия и фиксируют результаты обстрелов. Несколько домов полностью разрушены, но по предварительным данным пострадавших не обнаружено", - говорится в сообщении.
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В течение этой ночи под Киевом продолжались артиллерийские бои, украинская армия вела наступательные действия.