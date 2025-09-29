Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско

Після чотирьох днів боротьби тварини за життя гонщик Формули-1 Льюїс Гамільтон змушений був попрощатися зі своїм улюбленцем - псом Роско. Він змушений був приспати тварину через тяжку хворобу. Про це Гамільтон розповів у своєму інстаграмі, пише УНН.

Деталі

Після чотирьох днів на апараті життєзабезпечення, протягом яких Роско боровся до останнього, Льюїс Гамільтон змушений був прийняти найважче рішення у своєму житті - попрощатися з улюбленцем.

Після чотирьох днів на апараті штучного дихання, боротьби з усією силою, мені довелося прийняти найважче рішення в моєму житті та попрощатися з Роско. Він не припиняв боротися до самого кінця. Я відчуваю таку вдячність і честь розділити своє життя з такою прекрасною душею, ангелом і справжнім другом - написав він у своєму Instagram.

Гамільтон додав, що йому ніколи раніше не доводилося присипляти собак і це стало для нього одним з найболючіших досвідів.

Я відчуваю глибокий зв'язок з усіма, хто пережив втрату улюбленого домашнього улюбленця. Хоча це було так важко, його присутність була однією з найпрекрасніших частин життя - резюмував він.

Доповнення

Чотири дні тому 40-річний Гамільтон поділився інформацією, що Роско переніс другий напад пневмонії. Пса госпіталізували та ввели снодійне, щоб заспокоїти його, поки його оглядали, і під час процедури його серце зупинилося. Серцебиття вдалося відновити й тварина лишалася на апараті життєзабезпечення.

Поділившись фотографією Роско в медичному закладі, Гамільтон написав: "Це були страшні кілька годин, будь ласка, пам’ятайте про Роско та моліться за нього".