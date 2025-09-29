Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
Київ • УНН
Гонщик Формули-1 Льюїс Гамільтон попрощався зі своїм псом Роско, якого довелося приспати через тяжку хворобу. Після чотирьох днів на апараті життєзабезпечення, собака не зміг одужати від другого нападу пневмонії.
Після чотирьох днів боротьби тварини за життя гонщик Формули-1 Льюїс Гамільтон змушений був попрощатися зі своїм улюбленцем - псом Роско. Він змушений був приспати тварину через тяжку хворобу. Про це Гамільтон розповів у своєму інстаграмі, пише УНН.
Деталі
Після чотирьох днів на апараті життєзабезпечення, протягом яких Роско боровся до останнього, Льюїс Гамільтон змушений був прийняти найважче рішення у своєму житті - попрощатися з улюбленцем.
Після чотирьох днів на апараті штучного дихання, боротьби з усією силою, мені довелося прийняти найважче рішення в моєму житті та попрощатися з Роско. Він не припиняв боротися до самого кінця. Я відчуваю таку вдячність і честь розділити своє життя з такою прекрасною душею, ангелом і справжнім другом
Гамільтон додав, що йому ніколи раніше не доводилося присипляти собак і це стало для нього одним з найболючіших досвідів.
Я відчуваю глибокий зв'язок з усіма, хто пережив втрату улюбленого домашнього улюбленця. Хоча це було так важко, його присутність була однією з найпрекрасніших частин життя
Доповнення
Чотири дні тому 40-річний Гамільтон поділився інформацією, що Роско переніс другий напад пневмонії. Пса госпіталізували та ввели снодійне, щоб заспокоїти його, поки його оглядали, і під час процедури його серце зупинилося. Серцебиття вдалося відновити й тварина лишалася на апараті життєзабезпечення.
Поділившись фотографією Роско в медичному закладі, Гамільтон написав: "Це були страшні кілька годин, будь ласка, пам’ятайте про Роско та моліться за нього".