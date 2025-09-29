$41.480.01
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе Роско

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон попрощался со своим псом Роско, которого пришлось усыпить из-за тяжелой болезни. После четырех дней на аппарате жизнеобеспечения собака не смогла оправиться от второго приступа пневмонии.

Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе Роско

После четырех дней борьбы животного за жизнь гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон вынужден был попрощаться со своим любимцем - псом Роско. Он вынужден был усыпить животное из-за тяжелой болезни. Об этом Хэмилтон рассказал в своем инстаграме, пишет УНН.

Детали

После четырех дней на аппарате жизнеобеспечения, в течение которых Роско боролся до последнего, Льюис Хэмилтон вынужден был принять самое трудное решение в своей жизни - попрощаться с любимцем.

После четырех дней на аппарате искусственного дыхания, борьбы со всей силой, мне пришлось принять самое трудное решение в моей жизни и попрощаться с Роско. Он не прекращал бороться до самого конца. Я чувствую такую благодарность и честь разделить свою жизнь с такой прекрасной душой, ангелом и настоящим другом 

- написал он в своем Instagram.

Хэмилтон добавил, что ему никогда раньше не приходилось усыплять собак, и это стало для него одним из самых болезненных опытов.

Я чувствую глубокую связь со всеми, кто пережил потерю любимого домашнего питомца. Хотя это было так трудно, его присутствие было одной из самых прекрасных частей жизни

- резюмировал он.

Дополнение

Четыре дня назад 40-летний Хэмилтон поделился информацией, что Роско перенес второй приступ пневмонии. Пса госпитализировали и ввели снотворное, чтобы успокоить его, пока его осматривали, и во время процедуры его сердце остановилось. Сердцебиение удалось восстановить, и животное оставалось на аппарате жизнеобеспечения.

Поделившись фотографией Роско в медицинском учреждении, Хэмилтон написал: "Это были страшные несколько часов, пожалуйста, помните о Роско и молитесь за него".

Алена Уткина

