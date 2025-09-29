Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе Роско

После четырех дней борьбы животного за жизнь гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон вынужден был попрощаться со своим любимцем - псом Роско. Он вынужден был усыпить животное из-за тяжелой болезни. Об этом Хэмилтон рассказал в своем инстаграме, пишет УНН.

После четырех дней на аппарате искусственного дыхания, борьбы со всей силой, мне пришлось принять самое трудное решение в моей жизни и попрощаться с Роско. Он не прекращал бороться до самого конца. Я чувствую такую благодарность и честь разделить свою жизнь с такой прекрасной душой, ангелом и настоящим другом