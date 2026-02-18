Найсмертоносніша лавина у США: рятувальники знайшли тіла восьми лижників, пошуки ще одного - тривають
Київ • УНН
Внаслідок лавини поблизу озера Тахо виявлено тіла восьми лижників, ще одна особа зникла безвісти. Ця лавина стала найсмертоноснішою в США за майже півстоліття.
Рятувальні служби виявили тіла восьми лижників, що зійшли з траси, і продовжують пошуки ще одного зниклого безвісти після сходу лавини в горах недалеко від озера Тахо. Це найбільш смертоносна лавина в США за майже півстоліття, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Влада повідомила сім'ям, що операція перейшла зі стадії порятунку в стадію пошуку та вилучення тіл, заявив шериф округу Невада Шеннан Мун на пресконференції.
Ще шістьох людей з тієї ж групи лижників було врятовано у вівторок. Вони здійснювали триденний похід Сьєрра-Невадою в Північній Каліфорнії, коли на західне узбережжя обрушився потужний зимовий шторм.
За словами Муна, поки вони чекали на порятунок, шість людей, які вижили, використовували спорядження, щоб сховатися, і намагалися зігрітися. Ті, хто вижив, виявили ще трьох загиблих, додав Мун.
У США врятували шістьох лижників з пастки після лавини, дев'ять зникли безвісти18.02.26, 17:17 • 2448 переглядiв
Додамо
За даними ЗМІ, ця лавина стала найбільш смертоносною у США з 1981 року, коли на горі Рейнір у штаті Вашингтон загинули 11 альпіністів.
Після сходження лавини у вівторок вранці пошукові групи зіткнулися з небезпечними умовами. Пошуково-рятувальні загони були направлені в район Касл-Пік у Сьєрра-Невад після дзвінка в службу 911, який повідомив про те, що лавина засипала 15 лижників.