Ексклюзив
16:17 • 9482 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 19830 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 15676 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 25134 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 20510 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 16744 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 21117 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 24178 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17440 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18377 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Найсмертоносніша лавина у США: рятувальники знайшли тіла восьми лижників, пошуки ще одного - тривають

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Внаслідок лавини поблизу озера Тахо виявлено тіла восьми лижників, ще одна особа зникла безвісти. Ця лавина стала найсмертоноснішою в США за майже півстоліття.

Найсмертоносніша лавина у США: рятувальники знайшли тіла восьми лижників, пошуки ще одного - тривають

Рятувальні служби виявили тіла восьми лижників, що зійшли з траси, і продовжують пошуки ще одного зниклого безвісти після сходу лавини в горах недалеко від озера Тахо. Це найбільш смертоносна лавина в США за майже півстоліття, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Влада повідомила сім'ям, що операція перейшла зі стадії порятунку в стадію пошуку та вилучення тіл, заявив шериф округу Невада Шеннан Мун на пресконференції.

Ще шістьох людей з тієї ж групи лижників було врятовано у вівторок. Вони здійснювали триденний похід Сьєрра-Невадою в Північній Каліфорнії, коли на західне узбережжя обрушився потужний зимовий шторм.

За словами Муна, поки вони чекали на порятунок, шість людей, які вижили, використовували спорядження, щоб сховатися, і намагалися зігрітися. Ті, хто вижив, виявили ще трьох загиблих, додав Мун.

У США врятували шістьох лижників з пастки після лавини, дев'ять зникли безвісти18.02.26, 17:17 • 2448 переглядiв

Додамо

За даними ЗМІ, ця лавина стала найбільш смертоносною у США з 1981 року, коли на горі Рейнір у штаті Вашингтон загинули 11 альпіністів.

Після сходження лавини у вівторок вранці пошукові групи зіткнулися з небезпечними умовами. Пошуково-рятувальні загони були направлені в район Касл-Пік у Сьєрра-Невад після дзвінка в службу 911, який повідомив про те, що лавина засипала 15 лижників.

Антоніна Туманова

СвітПодії
Ураган в США
Ассошіейтед Прес
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки