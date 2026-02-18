Самая смертоносная лавина в США: спасатели нашли тела восьми лыжников, поиски еще одного продолжаются
В результате лавины вблизи озера Тахо обнаружены тела восьми лыжников, еще один человек пропал без вести. Эта лавина стала самой смертоносной в США за почти полвека.
Спасательные службы обнаружили тела восьми лыжников, сошедших с трассы, и продолжают поиски еще одного пропавшего без вести после схода лавины в горах недалеко от озера Тахо. Это самая смертоносная лавина в США за почти полвека, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Власти сообщили семьям, что операция перешла из стадии спасения в стадию поиска и извлечения тел, заявил шериф округа Невада Шеннан Мун на пресс-конференции.
Еще шесть человек из той же группы лыжников были спасены во вторник. Они совершали трехдневный поход по Сьерра-Неваде в Северной Калифорнии, когда на западное побережье обрушился мощный зимний шторм.
По словам Муна, пока они ждали спасения, шесть выживших использовали снаряжение, чтобы укрыться, и пытались согреться. Выжившие обнаружили еще троих погибших, добавил Мун.
Добавим
По данным СМИ, эта лавина стала самой смертоносной в США с 1981 года, когда на горе Рейнир в штате Вашингтон погибли 11 альпинистов.
После схода лавины во вторник утром поисковые группы столкнулись с опасными условиями. Поисково-спасательные отряды были направлены в район Касл-Пик в Сьерра-Неваде после звонка в службу 911, который сообщил о том, что лавина засыпала 15 лыжников.