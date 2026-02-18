$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 10557 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 22805 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 17657 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 27984 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 21818 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 17344 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 21565 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 24426 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17564 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18473 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Самая смертоносная лавина в США: спасатели нашли тела восьми лыжников, поиски еще одного продолжаются

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

В результате лавины вблизи озера Тахо обнаружены тела восьми лыжников, еще один человек пропал без вести. Эта лавина стала самой смертоносной в США за почти полвека.

Самая смертоносная лавина в США: спасатели нашли тела восьми лыжников, поиски еще одного продолжаются

Спасательные службы обнаружили тела восьми лыжников, сошедших с трассы, и продолжают поиски еще одного пропавшего без вести после схода лавины в горах недалеко от озера Тахо. Это самая смертоносная лавина в США за почти полвека, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Власти сообщили семьям, что операция перешла из стадии спасения в стадию поиска и извлечения тел, заявил шериф округа Невада Шеннан Мун на пресс-конференции.

Еще шесть человек из той же группы лыжников были спасены во вторник. Они совершали трехдневный поход по Сьерра-Неваде в Северной Калифорнии, когда на западное побережье обрушился мощный зимний шторм.

По словам Муна, пока они ждали спасения, шесть выживших использовали снаряжение, чтобы укрыться, и пытались согреться. Выжившие обнаружили еще троих погибших, добавил Мун.

В США спасли шестерых лыжников из ловушки после лавины, девять пропали без вести18.02.26, 17:17 • 2582 просмотра

Добавим

По данным СМИ, эта лавина стала самой смертоносной в США с 1981 года, когда на горе Рейнир в штате Вашингтон погибли 11 альпинистов.

После схода лавины во вторник утром поисковые группы столкнулись с опасными условиями. Поисково-спасательные отряды были направлены в район Касл-Пик в Сьерра-Неваде после звонка в службу 911, который сообщил о том, что лавина засыпала 15 лыжников.

Антонина Туманова

Новости МираПроисшествия
Ураган в США
Ассошиэйтед Пресс
Калифорния
Соединённые Штаты