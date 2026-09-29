Найближчими днями очікуємо хорошу фінансову новину від ЄС - Зеленський
Київ • УНН
Україна минулого тижня отримала від ЄС €3,3 млрд на зброю. Найближчими днями очікується ще один транш бюджетної підтримки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна минулого тижня отримала від ЄС 3,3 млрд євро, і незабаром має надійти ще один транш. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Я дякую також сьогодні Єврокомісії – Європейському Союзу – за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки. Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярда євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя – саме бюджетну підтримку, ще один транш. Це поки що з попередньо домовлених цифр
Доповнення
ЄС схвалив виплату майже 3 мільярдів євро підтримки Україні, фінансовий внесок зробила Норвегія.
Зеленський обговорив із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо подальшу підтримку української енергетики, відновлення пошкодженої інфраструктури, логістику та можливості залучення інвестицій для підтримки українського експорту.