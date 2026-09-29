Зеленський і президентка ЄБРР обговорили захист енергетики, а також кроки на підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо подальшу підтримку української енергетики, відновлення пошкодженої інфраструктури, логістику та можливості залучення інвестицій для підтримки українського експорту. Про це Глава держави повідомив 29 вересня у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

Зеленський подякував ЄБРР за багаторічну підтримку України та окремо відзначив допомогу банку в підготовці української енергетичної системи до зимового періоду.

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За словами президента, співпраця з ЄБРР уже дала змогу реалізувати низку проєктів, спрямованих на збільшення та захист генерувальних потужностей.

"Багато зроблено завдяки партнерству з ЄБРР для збільшення і захисту генерації електроенергії. Розраховуємо, що ця підтримка продовжиться", — зазначив український лідер.

Окрему увагу під час переговорів приділили стану української енергетики та інфраструктури, яка продовжує зазнавати російських ударів. Говорили про енергетичні об'єкти, логістичну інфраструктуру та дата-центри, які мають важливе значення для роботи економіки та державних і приватних сервісів.

За словами Зеленського, через посилення російських атак ці об'єкти постійно опиняються під загрозою пошкодження або знищення. Глава держави також наголосив, що Україна розраховує на подальшу участь міжнародних партнерів не лише в захисті критично важливої інфраструктури, а й у її швидкому відновленні після атак.

"Важливо, щоб партнери допомогли відбудовувати все, що росіяни намагаються знищити", — закцентував президент.

Підтримка українського експорту

Ще одним блоком переговорів стала підтримка української економіки та експорту. Зеленський і Рено-Бассо обговорили можливості залучення додаткових інвестицій, які могли б допомогти українським виробникам і експортерам працювати в умовах війни та постійних ризиків для логістичної інфраструктури.

Президент звернув увагу на ситуацію з українським продовольством. За його словами, через російські удари та проблеми з логістикою значна частина продукції, призначеної для експорту, залишається в Україні. І це при тому, що українське продовольство відіграє важливу роль для країн на різних континентах, які залежать від стабільності його постачання. Тому підтримка експорту стосується не лише української економіки, а й стабільності глобальних ланцюгів постачання продовольства.

Зеленський також зазначив, що ЄБРР може долучитися до вирішення конкретних фінансових та інфраструктурних питань, які допоможуть підтримати український експорт.

"Є конкретні речі — фінансові та інфраструктурні, — з якими ЄБРР може допомогти. Важливо все реалізувати", — підсумував глава держави.

Контекст

Європейський банк реконструкції та розвитку — один із ключових міжнародних фінансових партнерів України. Банк бере участь у фінансуванні проєктів у сферах енергетики, транспорту, критичної інфраструктури, приватного сектору та відновлення економіки. Після початку повномасштабної війни одним із головних напрямів співпраці України з ЄБРР стала підтримка стійкості енергетичної системи, відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення роботи українського бізнесу в умовах воєнних ризиків.

Нагадаємо

Ще у липні 2026 року прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Сторони обговорили фінансову підтримку в енергетиці, транспорті та відновленні критичної інфраструктури.