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Зеленский и президент ЕБРР обсудили защиту энергетики, а также шаги в поддержку украинцев

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Зеленский и Одиль Рено-Бассо обсудили поддержку энергетики, восстановление инфраструктуры и инвестиции в украинский экспорт.

Зеленский и президент ЕБРР обсудили защиту энергетики, а также шаги в поддержку украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо дальнейшую поддержку украинской энергетики, восстановление поврежденной инфраструктуры, логистику и возможности привлечения инвестиций для поддержки украинского экспорта. Об этом глава государства сообщил 29 сентября в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Зеленский поблагодарил ЕБРР за многолетнюю поддержку Украины и отдельно отметил помощь банка в подготовке украинской энергетической системы к зимнему периоду.

Детали

По словам президента, сотрудничество с ЕБРР уже позволило реализовать ряд проектов, направленных на увеличение и защиту генерирующих мощностей.

"Многое сделано благодаря партнерству с ЕБРР для увеличения и защиты генерации электроэнергии. Рассчитываем, что эта поддержка продолжится", — отметил украинский лидер.

Отдельное внимание во время переговоров уделили состоянию украинской энергетики и инфраструктуры, которая продолжает подвергаться российским ударам. Говорили  об энергетических объектах,  логистической инфраструктуре и дата-центрах, которые имеют важное значение для работы экономики, а также государственных и частных сервисов.

По словам Зеленского, из-за усиления российских атак эти объекты постоянно оказываются под угрозой повреждения или уничтожения. Глава государства также подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшее участие международных партнеров не только в защите критически важной инфраструктуры, но и в ее быстром восстановлении после атак.

"Важно, чтобы партнеры помогли восстановить все, что русские пытаются уничтожить", — акцентировал президент.

Поддержка украинского экспорта

Еще одним блоком переговоров стала поддержка украинской экономики и экспорта. Зеленский и Рено-Бассо обсудили возможности привлечения дополнительных инвестиций, которые могли бы помочь украинским производителям и экспортерам работать в условиях войны и постоянных рисков для логистической инфраструктуры.

Президент обратил внимание на ситуацию с украинским продовольствием. По его словам, из-за российских ударов и проблем с логистикой значительная часть продукции, предназначенной для экспорта, остается в Украине. И это при том, что  украинское продовольствие играет важную роль для стран на разных континентах, которые зависят от стабильности его поставок. Поэтому поддержка экспорта касается не только украинской экономики, но и стабильности глобальных цепочек поставок продовольствия.

Зеленский также отметил, что ЕБРР может подключиться к решению конкретных финансовых и инфраструктурных вопросов, которые помогут поддержать украинский экспорт.

"Есть конкретные вещи — финансовые и инфраструктурные, — с которыми ЕБРР может помочь. Важно все реализовать", — подытожил глава государства.

Контекст

Европейский банк реконструкции и развития — один из ключевых международных финансовых партнеров Украины. Банк участвует в финансировании проектов в сферах энергетики, транспорта, критической инфраструктуры, частного сектора и восстановления экономики. После начала полномасштабной войны одним из главных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР стала поддержка устойчивости энергетической системы, восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение работы украинского бизнеса в условиях военных рисков.

Напомним

Еще в июле 2026 года премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Стороны обсудили финансовую поддержку в энергетике, транспорте и восстановлении критической инфраструктуры.

Александра Василенко

Политика
Энергетика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина