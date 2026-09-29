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В ближайшие дни ожидаем хорошую финансовую новость от ЕС — Зеленский

Киев • УНН

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На прошлой неделе Украина получила от ЕС €3,3 млрд на оружие. В ближайшие дни ожидается ещё один транш бюджетной поддержки.

В ближайшие дни ожидаем хорошую финансовую новость от ЕС — Зеленский
Фото иллюстративное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на прошлой неделе получила от ЕС 3,3 млрд евро, и вскоре должен поступить ещё один транш. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передаёт УНН

Я также благодарю сегодня Еврокомиссию – Европейский союз – за подготовку решения о предоставлении очередного транша финансовой поддержки. На прошлой неделе мы получили 3,3 миллиарда евро на оружие, а в ближайшие дни ожидаем ещё одну хорошую финансовую новость из Брюсселя – именно бюджетную поддержку, ещё один транш. Это пока что из предварительно согласованных сумм 

- сказал Зеленский. 

Дополнение

ЕС одобрил выплату почти 3 миллиардов евро поддержки Украине, финансовый вклад внесла Норвегия. 

Зеленский обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо дальнейшую поддержку украинской энергетики, восстановление повреждённой инфраструктуры, логистику и возможности привлечения инвестиций для поддержки украинского экспорта. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Норвегия
Владимир Зеленский