В ближайшие дни ожидаем хорошую финансовую новость от ЕС — Зеленский
Киев • УНН
На прошлой неделе Украина получила от ЕС €3,3 млрд на оружие. В ближайшие дни ожидается ещё один транш бюджетной поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на прошлой неделе получила от ЕС 3,3 млрд евро, и вскоре должен поступить ещё один транш. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передаёт УНН.
Я также благодарю сегодня Еврокомиссию – Европейский союз – за подготовку решения о предоставлении очередного транша финансовой поддержки. На прошлой неделе мы получили 3,3 миллиарда евро на оружие, а в ближайшие дни ожидаем ещё одну хорошую финансовую новость из Брюсселя – именно бюджетную поддержку, ещё один транш. Это пока что из предварительно согласованных сумм
Дополнение
ЕС одобрил выплату почти 3 миллиардов евро поддержки Украине, финансовый вклад внесла Норвегия.
Зеленский обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо дальнейшую поддержку украинской энергетики, восстановление повреждённой инфраструктуры, логистику и возможности привлечения инвестиций для поддержки украинского экспорта.