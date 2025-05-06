Найбільше боїв сьогодні на Покровському та Новопавлівському напрямках - Генштаб

$41.600.11
47.190.13
ukenru
З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту
Ексклюзив
13:27 • 8614 перегляди

З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

12:34 • 17445 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

11:40 • 42801 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
10:24 • 35985 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
09:43 • 74858 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

08:22 • 51623 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
6 травня, 07:11 • 53667 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 100209 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 04:48 • 48192 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
6 травня, 04:00 • 41183 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+13°
2.5м/с
55%
749 мм
Популярнi новини

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 73444 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 55597 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

6 травня, 08:09 • 50167 перегляди

Шахраї видають себе за "Ощадбанк": ЦПД повідомляє про нову схему обману українців

08:32 • 14565 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 35865 перегляди
Публікації

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

11:40 • 42768 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

09:43 • 74825 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 100197 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 122639 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 193870 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

13:46 • 1678 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 36154 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 55893 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 73720 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 29055 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Найбільше боїв сьогодні на Покровському та Новопавлівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 3534 перегляди

Найбільше боїв 6 травня зосереджено на Покровському напрямку, де ворог здійснив 36 спроби наступу. Також росіяни активізувалися на Новопавлівському напрямку.

Найбільше боїв сьогодні на Покровському та Новопавлівському напрямках - Генштаб

Найбільше боїв з 79 сьогодні на фронті зосереджено на Покровському напрямку, також ворог активніший на Новопавлівському напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину 6 травня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ворог, попри значні втрати, яких завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося 79 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії, як вказано, постраждали райони населених пунктів Новодмитрівка, Біла Береза, Порозок, Степок, Уланове, Бобилівка, Товстодубове, Нововасилівка, Проходи, Попівка, Мар’їне, Петрушівка, Миропільське Сумської області.

Ситуація за напрямками

Українські підрозділи відбили дві атаки ворога на Харківському напрямку в районі Вовчанська, ще три боєзіткнення тривають в даній локації.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка, наші захисники успішно відбили ворожі штурми.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак в районах населених пунктів Липове, Рідкодуб, і в напрямках Нового Миру та Колодязів. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбивали дві атаки агресора в районах Курдюмівки та Часового Яру, наразі точиться один бій.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Дачного та Торецька, де Сили оборони вже відбили одну штурмову дію, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка, та в напрямках Малинівки, Миролюбівки, Олексіївки. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 27 атак противника. Ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Покровськ та Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбивають три атаки окупаційної армії, а 11 спроб штурмувати наші позиції вже зупинено в районах населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках населених пунктів Шевченко, Новопіль, Одрадне. Авіаударів зазнали Новопіль, Темирівка, Зелене Поле та Новодарівка.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки. Також противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно зупинили чотири штурми в районах Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів по Малій Токмачці та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували у бік позицій наших захисників. Ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Ольгівка.

"На Курському напрямку українські захисники відбили три атаки загарбників. Крім того, ворог здійснив 182 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню, завдав чотири авіаційні удари, скинувши чотири керовані бомби", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та 61 артсистему06.05.25, 07:59 • 3540 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Brent
$61.74
Bitcoin
$93,942.40
S&P 500
$5,595.13
Tesla
$273.02
Газ TTF
$34.63
Золото
$3,399.71
Ethereum
$1,775.28