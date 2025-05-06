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Больше всего боев сегодня на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Больше всего боев 6 мая сосредоточено на Покровском направлении, где враг совершил 36 попытки наступления. Также россияне активизировались на Новопавловском направлении.

Больше всего боев сегодня на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб

Больше всего боев из 79 сегодня на фронте сосредоточено на Покровском направлении, также враг активнее на Новопавловском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 6 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. В целом с начала суток произошло 79 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории россии, как указано, пострадали районы населенных пунктов Новодмитровка, Белая Береза, Порозок, Степок, Уланово, Бобылевка, Толстодубово, Нововасильевка, Проходы, Поповка, Марьино, Петрушевка, Миропольское Сумской области.

Ситуация по направлениям

Украинские подразделения отбили две атаки врага на Харьковском направлении в районе Волчанска, еще три боестолкновения продолжаются в данной локации.

На Купянском направлении противник дважды атаковал позиции в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка, наши защитники успешно отбили вражеские штурмы.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак в районах населенных пунктов Липовое, Редкодуб, и в направлениях Нового Мира и Колодезей. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Северском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении наши защитники отбивали две атаки агрессора в районах Курдюмовки и Часового Яра, сейчас идет один бой.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Дачного и Торецка, где Силы обороны уже отбили одно штурмовое действие, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Срибное, Андреевка, и в направлениях Малиновки, Миролюбовки, Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 27 атак противника. Вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Старая Николаевка, Мирноград, Белицкое, Покровск и Новопавловка.

На Новопавловском направлении украинские воины отбивают три атаки оккупационной армии, а 11 попыток штурмовать наши позиции уже остановлены в районах населенных пунктов Константинополь, Равнополь, Новоселка, Вольное Поле и в направлениях населенных пунктов Шевченко, Новополь, Одрадное. Авиаударам подверглись Новополь, Темировка, Зеленое Поле и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили четыре штурма в районах Степового, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки. Противник нанес авиаудары по Малой Токмачке и Каменскому.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали в сторону позиций наших защитников. Враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Ольговка.

"На Курском направлении украинские защитники отбили три атаки захватчиков. Кроме того, враг совершил 182 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два - из реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, сбросив четыре управляемые бомбы", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 61 артсистему06.05.25, 07:59 • 3514 просмотров

Юлия Шрамко

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