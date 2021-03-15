Наглядова рада погодила відставку топ-менеджера "Укрзалізниці" Езугбая
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Наглядова рада "Укрзалізниці" (УЗ) 14 березня погодила відставку Іраклі Езугбая з посади директора з комерційної діяльності та логістики. Про це УНН повідомили в “УЗ”.
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“Погодження від наглядової ради по звільненню Іраклі Езугбая отримано 14.03.2021, відповідно - 15.03.2021 оформлюються документи на звільнення і 16.03.2021 - дата звільнення з остаточним розрахунком”, - зазначили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Деталі
У заяві про звільнення Езугбая вказав, що претендує на виплату грошової допомоги, проте на яку суму розраховує – не зазначив.
Відставка Езугбая
У 2020 році правління “Укрзалізниці” не виконало фінансовий план на 25 млрд грн (чверть із запланованого). При цьому керівництвом значно були зменшені тарифи на вантажоперевезення — основне джерело доходу держкомпанії, що також спричинило дефіцит коштів. Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая 11 березня подав у відставку. Профспілки залізничників вимагають також відставки Володимира Жмака.
Тим часом у парламенті активно веде роботу Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стані “Укрзалізниці”. На останньому засіданні члени ТСК дали доручення наглядовій раді УЗ, міністру інфраструктури Владиславу Криклію та Прем’єр-міністру Денису Шмигалю дати оцінку компетентності нинішнього правління держкомпанії. Самого Жмака вони очікують 18 березня з доповіддю.
Наглядова рада УЗ призначила термінову зустріч Жмаку для оцінки його компетентності 15 березня. Напередодні один з членів Наглядової Ради Сергій Лещенко заявив, що збитки “Укрзалізниці” пов’язані з доходами Ріната Ахматова.