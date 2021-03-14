У наглядовій раді УЗ пов'язали збитки держкомпанії з інтересами Ахметова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко вважає, що збитки держкомпанії безпосередньо пов’язані з бізнес-інтересами Ріната Ахметова. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
Цитата:
“Син Ахметова Дамір за підсумками 2020 року купив за 2 млрд гривень віллу на Женевському озері. А Укрзалізниця за підсумками 2020 року не отримала 4 млрд гривень за перевезення залізної руди, бо лобісти Ахметова заблокували це рішення.
Спочатку українці за свій рахунок утримували олігархів. Тепер починають утримувати їх дітей. Дамір Ахметов входить до наглядової ради Метінвест, яка є головним бенефіціаром несправедливих тарифів Укрзалізниці”, - написав Лещенко.
Далі він заявив, що це порочне коло слід зламати і додав: “Досить будинків Ахметових, час відроджувати Укрзалізницю”.
Доповнення
Таку заяву Лещенко зробив напередодні засідання наглядової ради “Укрзалізниці” щодо оцінки компетентності голови правління держкомпанії Володимира Жмака, яке відбудеться 15 березня в терміновому порядку на виконання доручення парламентської ТСК.
Парламентська ТСК була створена в кінці січня для оцінки критичного стану “Укрзалізниці”. На засіданні побували члени наглядової ради “УЗ” і міністр інфраструктури Владислав Криклій. Минулого тижня вже звільнився один з членів правління “УЗ” Іраклі Езугбая, відповідальний за напрямок вантажоперевезень у держкомпанії, який скоротив дохід у 2020 році. 18 березня на засіданні ТСК очікують голову правління Жмака.
Недовиконання фінансового плану “Укрзалізниці” в 2020 році загалом сягнуло 25 млрд грн (чверть від запланованого доходу держкомпанії).