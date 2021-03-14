В набсовете УЗ связали убытки госкомпании с интересами Ахметова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает, что убытки госкомпании напрямую связаны с бизнес-интересами Рината Ахметова. Об этом он написал в своём Facebook, передает УНН.
Цитата:
“Сын Ахметова Дамир по итогам 2020 купил за 2 млрд гривен виллу на Женевском озере. А Укрзализныця по итогам 2020 не получила 4 млрд гривен за перевозку железной руды, так как лоббисты Ахметова заблокировали это решение.
Сначала украинцы за свой счет содержали олигархов. Теперь начинают содержать их детей. Дамир Ахметов входит в наблюдательный совет Метинвест, который является главным бенефициаром несправедливых тарифов Укрзализныци”, — написал Лещенко.
Далее он заявил, что этот порочный круг следует сломать и добавил: “Достаточно домов Ахметовых, время возрождать Укрзализныцю”.
Дополнение
Такое заявление Лещенко сделал накануне заседания наблюдательного совета “Укрзализныци” по оценке компетентности главы правления госкомпании Владимира Жмака, которое состоится 15 марта в срочном порядке на выполнение поручения парламентской ВСК.
Парламентская ВСК была создана в конце января для оценки критического состояния “Укрзализныци”. На заседании уже побывали члены набсовета “УЗ” и министр инфраструктуры Владислав Криклий. На прошлой недели уже уволился один из членов правления “УЗ” Иракли Эзугбая, ответственный за направление грузоперевозок в госкомпании, которое сократило доход в 2020 году. 18 марта на заседании ВСК ждут главу правления Жмака.
Недовыполнение финансового плана “Укрзализныци” в 2020 году в общем составило 25 млрд грн (четверть от запланированного дохода госкомпании).