ТСК очікує голову "Укрзалізниці" Жмака 18 березня - Сухов

Цитата:

"У нас було одне засідання, на якому ми заслуховували міністра інфраструктури Владислава Криклія і голову наглядової ради, ні у Жмака, ні у кого-небудь іншого ми в той день пояснення не відбирали, а планували це зробити в наступний четвер, 18 березня. У нас заплановано засідання, куди ми запросили Жмака й інших осіб", - повідомив нардеп.

Деталі

Також він уточнив, що діяльність ТСК розділена на блоки і кожен її учасник відповідає за свій напрямок.

"Я, наприклад, займаюся правоохоронною діяльністю - все, що пов'язано з кримінальними провадженнями. І на першому засіданні ми ще не отримали відповіді, щодо яких ми направили запити. Запити ми робимо для того, щоб в цьому розібратися, а не так, що до нас прийде кожен працівник і буде надавати інформацію", - розповів Сухов.

Також він зазначив, що всупереч поширеній думці, голова транспортного комітету ВР Юрій Кисіль не тисне на ТСК, захищаючи правління Жмака.

"З приводу підтримки Жмака (головою комітету Юрієм Киселем - ред.) сумніваюся, з урахуванням того, як Жмак працює з комітетом і як він до нього ставиться", - сказав Сухов.

Доповнення

У 2020 році правління "Укрзалізниці" не виконало фінансовий план на 25 млрд грн (чверть із запланованого). При цьому правлінням значно були зменшені тарифи на вантажоперевезення - основне джерело доходу держкомпанії, що також спричинило дефіцит коштів. Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая вчора, 11 березня, подав у відставку.

Профспілки залізничників вимагають також відставки Володимира Жмака.

Тим часом у парламенті активно веде роботу Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стані "Укрзалізниці". На останньому засіданні члени ТСК дали доручення наглядовій раді УЗ, міністру інфраструктури Владиславу Криклію та Прем'єр-міністру Денису Шмигаль дати оцінку компетентності нинішнього правління держкомпанії.