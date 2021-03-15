В УЗ показали заявление об отставке Эзугбая без подписи Жмака и с просьбой о деньгах

Скан-копию заявления опубликовала на днях УЗ.

В документе Эзугбая просит Жмака освободить его от занимаемой должности и назначить единовременную денежную помощь.

“Прошу уволить меня с работы по соглашению сторон с выплатой единовременной денежной помощи в соответствии с пунктом 8.9 Положения об оплате труда работников акционерного общества “Украинская железная дорога”, — говорится в заявлении.

Документ датирован 11 марта 2021 года.

Дополнение

В 2020 году правление “Укрзализныци” не выполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть из запланированного). При этом руководством значительно были уменьшены тарифы на грузоперевозки — основной источник дохода госкомпании, что также повлекло дефицит средств. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая 11 марта подал в отставку.

Профсоюзы железнодорожников требуют также отставки Владимира Жмака.

Тем временем в парламенте активно ведет работу Временная следственная комиссия по оценке критического состоянии “Укрзализныци”. На последнем заседании члены ВСК дали поручение наблюдательному совету УЗ, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и Премьер-министру Денису Шмыгалю дать оценку компетентности нынешнего правления госкомпании. Самого Жмака они ожидают 18 марта с докладом.

Наблюдательный совет УЗ назначил срочную встречу Жмака для оценки его компетентности 15 марта. Накануне один из членов Наблюдательного Совета Сергей Лещенко заявил, что убытки “Укрзализныци” связаны с доходами Рината Ахматова.