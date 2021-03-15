В УЗ показали заявление об отставке Эзугбая без подписи Жмака и с просьбой о деньгах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Заявление об отставке директора по коммерческой деятельности и логистики “Укрзализныци” Иракли Эзугбая не подписано руководителем госкомпании Владимиром Жмаком, сообщает УНН.
Скан-копию заявления опубликовала на днях УЗ.
В документе Эзугбая просит Жмака освободить его от занимаемой должности и назначить единовременную денежную помощь.
“Прошу уволить меня с работы по соглашению сторон с выплатой единовременной денежной помощи в соответствии с пунктом 8.9 Положения об оплате труда работников акционерного общества “Украинская железная дорога”, — говорится в заявлении.
Документ датирован 11 марта 2021 года.
Дополнение
В 2020 году правление “Укрзализныци” не выполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть из запланированного). При этом руководством значительно были уменьшены тарифы на грузоперевозки — основной источник дохода госкомпании, что также повлекло дефицит средств. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая 11 марта подал в отставку.
Профсоюзы железнодорожников требуют также отставки Владимира Жмака.
Тем временем в парламенте активно ведет работу Временная следственная комиссия по оценке критического состоянии “Укрзализныци”. На последнем заседании члены ВСК дали поручение наблюдательному совету УЗ, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и Премьер-министру Денису Шмыгалю дать оценку компетентности нынешнего правления госкомпании. Самого Жмака они ожидают 18 марта с докладом.
Наблюдательный совет УЗ назначил срочную встречу Жмака для оценки его компетентности 15 марта. Накануне один из членов Наблюдательного Совета Сергей Лещенко заявил, что убытки “Укрзализныци” связаны с доходами Рината Ахматова.