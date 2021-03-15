В УЗ показали заяву про відставку Езугбая: без підпису Жмака і з проханням про гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Заява про відставку директора з комерційної діяльності та логістики “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая не підписана керівником держкомпанії Володимиром Жмаком, повідомляє УНН.
Скан-копію заяви опублікувала днями УЗ.
У документі Езугбая просить Жмака звільнити його із займаної посади і призначити одноразову грошову допомогу.
“Прошу звільнити мене з роботи за угодою сторін з виплатою одноразової грошової допомоги відповідно до пункту 8.9 Положення про оплату праці працівників акціонерного товариства “Українська залізниця”, — йдеться у заяві.
Документ датовано 11 березня 2021 року.
Доповнення
У 2020 році правління “Укрзалізниці” не виконало фінансовий план на 25 млрд грн (чверть із запланованого). При цьому керівництвом значно були зменшені тарифи на вантажоперевезення — основне джерело доходу держкомпанії, що також спричинило дефіцит коштів. Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая 11 березня подав у відставку.
Профспілки залізничників вимагають також відставки Володимира Жмака.
Тим часом у парламенті активно веде роботу Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стані “Укрзалізниці”. На останньому засіданні члени ТСК дали доручення наглядовій раді УЗ, міністру інфраструктури Владиславу Криклію та Прем’єр-міністру Денису Шмигалю дати оцінку компетентності нинішнього правління держкомпанії. Самого Жмака вони очікують 18 березня з доповіддю.
Наглядова рада УЗ призначила термінову зустріч Жмаку для оцінки його компетентності 15 березня. Напередодні один з членів Наглядової Ради Сергій Лещенко заявив, що збитки “Укрзалізниці” пов’язані з доходами Ріната Ахматова.