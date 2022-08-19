"Нагадує наркозалежність": Кулеба відреагував на заклики про запуск "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заклики деяких німецьких політиків запустити російський газопровід "Північний потік-2" нагадують ситуацію з наркозалежністю, пише УНН.
Цитата
"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "Це останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - зазначив Кулеба у Twitter.
Раніше
Перед цим віцеспікер бундестагу ФРН Вольфганг Кубікі виступив за запуск трубопроводу "Північний потік-2". "Ми повинні швидко ввести "Північний потік-2" в експлуатацію, щоб наповнити наші газосховища для зими", - заявив Кубікі.
Він заявив, що це має забезпечити уряд ФРН. "Якщо газосховища будуть заповнені, ми можемо знову закрити "Північний потік-2", та інші газопроводи також, якщо ми станемо незалежнішими. Але зараз ми ще залежимо", – сказав Кубікі.
А ще раніше критикований через близькість до кремля колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який зараз є головою ради директорів російського газопроводу "Північний потік-2", після зустрічі з російським президентом володимиром путіним також заявив, що "Північний потік-2" треба запустити.