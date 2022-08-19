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"Нагадує наркозалежність": Кулеба відреагував на заклики про запуск "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 241058 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заклики деяких німецьких політиків запустити російський газопровід "Північний потік-2" нагадують ситуацію з наркозалежністю, пише УНН.

"Нагадує наркозалежність": Кулеба відреагував на заклики про запуск "Північного потоку-2"

Цитата

"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "Це останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - зазначив Кулеба у Twitter.

Раніше

Перед цим віцеспікер бундестагу ФРН Вольфганг Кубікі виступив за запуск трубопроводу "Північний потік-2". "Ми повинні швидко ввести "Північний потік-2" в експлуатацію, щоб наповнити наші газосховища для зими", - заявив Кубікі.

Він заявив, що це має забезпечити уряд ФРН. "Якщо газосховища будуть заповнені, ми можемо знову закрити "Північний потік-2", та інші газопроводи також, якщо ми станемо незалежнішими. Але зараз ми ще залежимо", – сказав Кубікі.

А ще раніше критикований через близькість до кремля колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який зараз є головою ради директорів російського газопроводу "Північний потік-2", після зустрічі з російським президентом володимиром путіним також заявив, що "Північний потік-2" треба запустити.

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