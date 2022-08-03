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Шредер після зустрічі з путіним захотів запуску "Північного потоку-2"

Шредер після зустрічі з путіним захотів запуску "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 253085 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Критикований через близькість до кремля колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який зараз є головою ради директорів російського газопроводу "Північний потік-2", після зустрічі з російським президентом владіміром путіним заявив в інтерв'ю Stern, що "Північний потік-2" треба запустити, пише УНН.

Деталі

Шредер "рекомендував" федеральному уряду вирішити гострі газові питання в Німеччині за рахунок використання газопроводу "Північний потік-2". Саме там він має посаду.

"Найпростішим рішенням було б ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік-2", - сказав він. 

У відповідь на запитання про те, що федеральний уряд однозначно виключив його запуск після російського вторгнення в Україну, Шредер сказав: "Якщо ви не хочете використати "Північний потік-2", вам доведеться мати наслідки. І вони також будуть величезними в Німеччині".

Шредер зробив і низку інших заяв в інтерв'ю Stern та RTL/ntv. Зокрема, стосовно членства в НАТО Шредер сказав, що це було "мудре рішення" тодішнього канцлера Ангели Меркель та її міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмаєра в 2008 році не допустити вступу України. І що кремль "хоче вирішення шляхом переговорів".

Доповнення

Ексканцлер Німеччини Шредер відвідав рф наприкінці липня.

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