Детали

Шредер "рекомендовал" федеральному правительству решить острые газовые вопросы в Германии за счет использования газопровода "Северный поток-2". Там он занимает должность.

"Простейшим решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, что федеральное правительство однозначно исключило его запуск после российского вторжения в Украину, Шредер сказал: "Если вы не хотите использовать "Северный поток-2", вам придется иметь последствия. И они также будут огромными в Германии".

Шредер сделал и ряд других заявлений в интервью Stern и RTL/ntv. В частности, по членству в НАТО Шредер сказал, что это было "мудрое решение" тогдашнего канцлера Ангелы Меркель и ее министра иностранных дел Франко-Вальтера Штайнмайера в 2008 году не допустить вступления Украины. И что кремль "хочет решения путём переговоров".

Дополнение

Экс-канцлер Германии Шредер посетил рф в конце июля.