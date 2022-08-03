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Шредер после встречи с путиным захотел запуска "Северного потока-2"

Шредер после встречи с путиным захотел запуска "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 253082 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Критикованный из-за близости к кремлю бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас является главой совета директоров российского газопровода "Северный поток-2", после встречи с российским президентом владимиром путиным заявил в интервью Stern, что "Северный поток-2" нужно запустить, пишет УНН.

Детали

Шредер "рекомендовал" федеральному правительству решить острые газовые вопросы в Германии за счет использования газопровода "Северный поток-2". Там он занимает должность.

"Простейшим решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2", - сказал он. 

В ответ на вопрос о том, что федеральное правительство однозначно исключило его запуск после российского вторжения в Украину, Шредер сказал: "Если вы не хотите использовать "Северный поток-2", вам придется иметь последствия. И они также будут огромными в Германии".

Шредер сделал и ряд других заявлений в интервью Stern и RTL/ntv. В частности, по членству в НАТО Шредер сказал, что это было "мудрое решение" тогдашнего канцлера Ангелы Меркель и ее министра иностранных дел Франко-Вальтера Штайнмайера в 2008 году не допустить вступления Украины. И что кремль "хочет решения путём переговоров".

Дополнение

Экс-канцлер Германии Шредер посетил рф в конце июля.

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