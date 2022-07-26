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Ексканцлер Німеччини Шредер знову прибув до росії: причина візиту

Ексканцлер Німеччини Шредер знову прибув до росії: причина візиту

Київ • УНН

 • 199724 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вкотре прибув до росії - прилетів Азербайджанськими авіалініями в неділю. Журналісти його помітили біля готелю в російській столиці. Про це повідомляє Німецька хвиля, інформує УНН.

Цитата

«Я тут кілька днів на відпочинку. Москва - прекрасне місто», - заявив Шредер в коментарі кореспонденту телеканалу n-tv.

Деталі

На зауваження з приводу того, що неподалік знаходиться штаб-квартира російської нафтової компанії «роснефть», Шредер відповів: «Невже? О, дійсно, Ви маєте рацію».

Як зазначається, в травні цього року Шредер вирішив відмовитися від своєї посади в «роснефти», а також заявив, що не прийме пропозицію увійти до ради директорів енергетичної компанії «газпром».

Крім того, однопартієць Шредера і міністр праці і соціальних справ Хубертус Хайль у черговий раз відмежувався від колишнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини: «Я вже давно не розумію такої поведінки, особливо в нинішній час», - сказав він.

Він зазначив, що дії Шредера не мають відношення ні до політики уряду ФРН, ні до партії соціал-демократів, оскільки відомство федерального канцлера не займалося і не займається організацією його поїздок до москви.

У свою чергу дружина Шредера Ен Кім-Шредер заявила, що чоловік у москві знаходиться не у відпустці.

«Він не у відпустці, а веде переговори щодо енергетичної політики у москві», - заявила Кім-Шредер виданню Spiegel.

Видання також повідомляє з посиланням на інші джерела, що в центрі переговорів постачання газу через «Північний потік-1», але при цьому незрозуміло, з ким конкретно колишній канцлер веде переговори в москві. За даними видання, колишній канцлер прибув до москви у неділю через Баку, у вівторок він вирушить назад.

Нагадаємо 

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер і у світлі війни росії проти України не збирається відмовлятися від можливості особистого спілкування з президентом росії владіміром путіним.

Лівоцентристські соціал-демократи Німеччини (СДПН) офіційно обговорюють можливе виключення опального колишнього канцлера Герхарда Шредера з партії у четвер через його зв'язки з диктатором росії володимиром путіним.

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