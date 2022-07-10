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Ексканцлер Шредер заявив про намір продовжувати спілкування з путіним

Ексканцлер Шредер заявив про намір продовжувати спілкування з путіним

Київ • УНН

 • 189350 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер і у світлі війни росії проти України не збирається відмовлятися від можливості особистого спілкування з президентом росії владіміром путіним. Про це він заявив в інтерв'ю газеті FAZ, яке має бути опубліковано у номері за понеділок, 11 липня, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Як зазначається, у тій самій бесіді з журналістами Шредер наголосив, що не вірить у можливість вирішити конфлікт військовим шляхом.

"Долю солдатів та мирного населення в Україні можна полегшити лише за допомогою дипломатичного рішення", - заявив колишній канцлер.

Як зазначається, у перший день війни колишній глава уряду ФРН засудив вторгнення росії в Україну.

"Війна та пов'язані з нею страждання людей в Україні мають бути припинені якнайшвидше. Це відповідальність російського уряду", - написав Шредер у LinkedIn.

Нагадаємо

У травні комітет бюджету німецького парламенту вирішив позбавити Шредера кількох привілеїв, якими користувався колишній канцлер Німеччини, зокрема посади у Бундестазі, через його тісні зв'язки із росією.

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