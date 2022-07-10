Экс-канцлер Шрёдер заявил о намерении продолжать общение с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и в свете войны россии против Украины не собирается отказываться от возможности личного общения с президентом рф владимиром путиным. Об этом он заявил в интервью газете FAZ, которое должно быть опубликовано в номере за понедельник, 11 июля, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Как отмечается, в той же беседе с журналистами Шрёдер подчеркнул, что не верит в возможность решить конфликт военным путем.
"Судьбу солдат и мирного населения в Украине можно облегчить лишь посредством дипломатического решения", - заявил бывший канцлер.
Как отмечается, в первый день войны бывший глава правительства ФРГ осудил вторжение россии в Украину.
"Война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно скорее. Это ответственность российского правительства", - написал Шрёдер в LinkedIn.
Напомним
В мае комитет бюджета германского парламента решил лишить Шредера нескольких привилегий, которыми воспользовался бывший канцлер Германии, в том числе должности в Бундестаге, из-за его тесных связей с россией.