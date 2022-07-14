Керівна партія Німеччини обговорює можливість виключення ексканцлера Шредера

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 35585 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 68179 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 78885 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 88871 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 86882 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 81666 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 88010 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 230775 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149943 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172656 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 51882 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 87299 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 112356 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 107689 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 66336 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 34305 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 230775 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 504397 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 453512 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 659101 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 15387 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 32591 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 66336 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 112356 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 115781 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Керівна партія Німеччини обговорює можливість виключення ексканцлера Шредера

Керівна партія Німеччини обговорює можливість виключення ексканцлера Шредера

Київ • УНН

 • 114116 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Лівоцентристські соціал-демократи Німеччини (СДПН) офіційно обговорюють можливе виключення опального колишнього канцлера Герхарда Шредера з партії у четвер через його зв'язки з диктатором росії володимиром путіним. Про це УНН інформує посилаючись на The Local.

Деталі

Ганноверське відділення СДПН відкрило слухання для обговорення 17 скарг від місцевих та регіональних відділень проти постійного членства Шредера, і рішення очікується щонайменше через три тижні.

"Шредер вирішив, що його фінансова та особиста залежність від путіна важливіша, ніж його відданість СДПН або спадщина його канцлерства", — сказав Rheinische Post високопосадовець партії Томас Кучаті.

Проте рішення арбітражної комісії у четвер не очікується. Виключення із партії у СДПН вважається малоймовірним з юридичних причин.

Експерти з правових питань кажуть, що є високі перешкоди для виключення членів із партії, і Шредер зможе оскаржити будь-яке рішення проти нього.

Відмітимо, що Шредер засудив вторгнення росії в Україну як "невиправдане".

Контекст

Колишній канцлер, який обіймав цю посаду з 1998 по 2005 рік, протягом багатьох років критикувався за свій зв'язок з російськими державними компаніями і вважається близьким другом путіна.

Тиск на Шредера з метою дистанціюватись від путіна посилився після вторгнення в Україну. У травні Шредер нарешті оголосив, що залишає наглядову раду російського енергетичного гіганта "Роснефть". Він також відмовився від кандидатури на посаду до наглядової ради "Газпрому".

У травні парламент Німеччини позбавив Шредера деяких привілеїв як старшого державного діяча, позбавивши його офісу та персоналу.

Кілька днів тому Шредер заявив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що не прогавить "можливості для розмови з президентом путіним".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33