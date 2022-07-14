Керівна партія Німеччини обговорює можливість виключення ексканцлера Шредера

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Ганноверське відділення СДПН відкрило слухання для обговорення 17 скарг від місцевих та регіональних відділень проти постійного членства Шредера, і рішення очікується щонайменше через три тижні.

"Шредер вирішив, що його фінансова та особиста залежність від путіна важливіша, ніж його відданість СДПН або спадщина його канцлерства", — сказав Rheinische Post високопосадовець партії Томас Кучаті.

Проте рішення арбітражної комісії у четвер не очікується. Виключення із партії у СДПН вважається малоймовірним з юридичних причин.

Експерти з правових питань кажуть, що є високі перешкоди для виключення членів із партії, і Шредер зможе оскаржити будь-яке рішення проти нього.

Відмітимо, що Шредер засудив вторгнення росії в Україну як "невиправдане".

Контекст

Колишній канцлер, який обіймав цю посаду з 1998 по 2005 рік, протягом багатьох років критикувався за свій зв'язок з російськими державними компаніями і вважається близьким другом путіна.

Тиск на Шредера з метою дистанціюватись від путіна посилився після вторгнення в Україну. У травні Шредер нарешті оголосив, що залишає наглядову раду російського енергетичного гіганта "Роснефть". Він також відмовився від кандидатури на посаду до наглядової ради "Газпрому".

У травні парламент Німеччини позбавив Шредера деяких привілеїв як старшого державного діяча, позбавивши його офісу та персоналу.

Кілька днів тому Шредер заявив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що не прогавить "можливості для розмови з президентом путіним".