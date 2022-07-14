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Правящая партия Германии обсуждает возможность исключения экс-канцлера Шрёдера

Правящая партия Германии обсуждает возможность исключения экс-канцлера Шрёдера

Киев • УНН

 • 114113 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Левоцентристские социал-демократы Германии (СДПГ) официально обсуждают возможное исключение опального бывшего канцлера Герхарда Шрёдера из партии в четверг из-за его связей с диктатором россии владимиром путиным. Об этом УНН информирует ссылаясь на The Local.

Детали

Ганноверское отделение СДПГ открыло слушания для обсуждения 17 жалоб от местных и региональных отделений против постоянного членства Шрёдера, и решение ожидается по меньшей мере через три недели.

"Шрёдер решил, что его финансовая и личная зависимость от путина важнее его преданности СДПГ или наследия его канцлерства", — сказал Rheinische Post высокопоставленный чиновник партии Томас Кучати.

Однако решение арбитражной комиссии в четверг не ожидается. Исключение из партии в СДПГ считается маловероятным по юридическим причинам.

Эксперты по правовым вопросам говорят, что есть высокие препятствия для исключения членов из партии, и Шрёдер сможет обжаловать любое решение против него.

Отметим, что Шрёдер осудил вторжение россии в Украину как "неоправданное".

Контекст

Бывший канцлер, занимавший этот пост с 1998 по 2005 год, в течение многих лет критиковался за свою связь с российскими государственными компаниями и считается близким другом путина.

Давление на Шрёдера с целью дистанцироваться от путина усилилось после вторжения в Украину. В мае Шрёдер наконец-то объявил, что покидает наблюдательный совет российского энергетического гиганта "Роснефть". Он также отказался от кандидатуры на должность в наблюдательный совет "Газпрома".

В мае парламент Германии лишил Шрёдера некоторых привилегий как старшего государственного деятеля, лишив его офиса и персонала.

Несколько дней назад Шрёдер заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что не упустит "возможности для разговора с президентом путиным".

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