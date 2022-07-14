Правящая партия Германии обсуждает возможность исключения экс-канцлера Шрёдера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Левоцентристские социал-демократы Германии (СДПГ) официально обсуждают возможное исключение опального бывшего канцлера Герхарда Шрёдера из партии в четверг из-за его связей с диктатором россии владимиром путиным. Об этом УНН информирует ссылаясь на The Local.
Детали
Ганноверское отделение СДПГ открыло слушания для обсуждения 17 жалоб от местных и региональных отделений против постоянного членства Шрёдера, и решение ожидается по меньшей мере через три недели.
"Шрёдер решил, что его финансовая и личная зависимость от путина важнее его преданности СДПГ или наследия его канцлерства", — сказал Rheinische Post высокопоставленный чиновник партии Томас Кучати.
Однако решение арбитражной комиссии в четверг не ожидается. Исключение из партии в СДПГ считается маловероятным по юридическим причинам.
Эксперты по правовым вопросам говорят, что есть высокие препятствия для исключения членов из партии, и Шрёдер сможет обжаловать любое решение против него.
Отметим, что Шрёдер осудил вторжение россии в Украину как "неоправданное".
Контекст
Бывший канцлер, занимавший этот пост с 1998 по 2005 год, в течение многих лет критиковался за свою связь с российскими государственными компаниями и считается близким другом путина.
Давление на Шрёдера с целью дистанцироваться от путина усилилось после вторжения в Украину. В мае Шрёдер наконец-то объявил, что покидает наблюдательный совет российского энергетического гиганта "Роснефть". Он также отказался от кандидатуры на должность в наблюдательный совет "Газпрома".
В мае парламент Германии лишил Шрёдера некоторых привилегий как старшего государственного деятеля, лишив его офиса и персонала.
Несколько дней назад Шрёдер заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что не упустит "возможности для разговора с президентом путиным".