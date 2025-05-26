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Нафта подорожчала після продовження Трампом торговельних переговорів з ЄС до липня

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Ціни на нафту зросли після того, як Трамп продовжив торгові переговори з ЄС. Також, обмежений прогрес у переговорах між США та Іраном зменшив побоювання щодо іранської нафти.

Нафта подорожчала після продовження Трампом торговельних переговорів з ЄС до липня

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп продовжив термін торговельних переговорів з ЄС, зменшивши побоювання щодо мит США щодо блоку, які можуть завдати шкоди світовій економіці та попиту на пальне, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів, або 0,4%, до $65,04 за барель до 04:33 за Гринвічем (07:33 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 24 центи, або 0,39%, до $61,77 за барель.

"Гарний поштовх вгору на сирій нафті та ф'ючерсах на американські акції сьогодні вранці після того, як президент США Трамп продовжив термін", - сказав аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Трамп сказав, що він погодився продовжити термін торгових переговорів з ЄС до 9 липня після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блоку потрібно більше часу для укладання угоди.

Трамп відклав введення 50% мита на торгівлю з ЄС до 9 липня26.05.25, 04:05 • 3328 переглядiв

Заголовки новин про торгівлю та мита, а також поточні фіскальні проблеми стануть головними темними конячками для настроїв щодо ризику та нафти цього тижня, сказав Сікамор.

Brent та WTI продовжили зростання в ціні після того, як у п'ятницю зросли на 0,5%, на тлі того, як обмежений прогрес у ядерних переговорах між США та Іраном зменшив побоювання щодо повернення більшої кількості іранської нафти на світові ринки, а також оскільки покупці зі США закрили позиції перед триденними вихідними, присвяченими Дню пам'яті.

Ціни також були підтримані даними енергетичної сервісної компанії Baker Hughes, яка показала, що американські компанії під тиском низьких цін на нафту скоротили кількість нафтових вишок, що діють, на 8 до 465 минулого тижня, що є найнижчим показником з листопада 2021 року.

Зростання було обмежене очікуваннями того, що Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, можуть ухвалити рішення про збільшення видобутку ще на 411 000 барелів на добу у липні на засіданні наступного тижня.

Сувро Саркар, провідний аналітик з енергетики у DBS Bank, сказав, що нафта вже перебуває під тиском через стратегію прискореного підвищення видобутку ОПЕК+ та "міні-війни цін на нафту".

"Будь-яке зростання цін, імовірно, буде стримане рішенням ОПЕК+ найближчими днями", - додав він.

Цього місяця агентство Reuters повідомило, що група може скасувати частину свого добровільного скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу до кінця жовтня, уже підвищивши цільові показники видобутку приблизно на 1 млн барелів на добу на квітень, травень і червень.

Рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку має забезпечити ринок достатньою пропозицією у другій половині цього року, написав у клієнтській записці голова відділу стратегії сировинних товарів ING Воррен Паттерсон.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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