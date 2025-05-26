Нефть подорожала после продления Трампом торговых переговоров с ЕС до июля

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп продлил срок торговых переговоров с ЕС, уменьшив опасения относительно пошлин США в отношении блока, которые могут нанести ущерб мировой экономике и спросу на топливо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 26 центов, или 0,4%, до $65,04 за баррель до 04:33 по Гринвичу (07:33 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 24 цента, или 0,39%, до $61,77 за баррель.

"Хороший толчок вверх на сырой нефти и фьючерсах на американские акции сегодня утром после того, как президент США Трамп продлил срок", - сказал аналитик рынка IG Тони Сикамор.

Трамп сказал, что он согласился продлить срок торговых переговоров с ЕС до 9 июля после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что блоку нужно больше времени для заключения соглашения.

Трамп отложил введение 50% пошлины на торговлю с ЕС до 9 июля

Заголовки новостей о торговле и пошлинах, а также текущие фискальные проблемы станут главными темными лошадками для настроений относительно риска и нефти на этой неделе, сказал Сикамор.

Brent и WTI продолжили рост в цене после того, как в пятницу выросли на 0,5%, на фоне того, как ограниченный прогресс в ядерных переговорах между США и Ираном уменьшил опасения относительно возвращения большего количества иранской нефти на мировые рынки, а также поскольку покупатели из США закрыли позиции перед трехдневными выходными, посвященными Дню памяти.

Цены также были поддержаны данными энергетической сервисной компании Baker Hughes, которая показала, что американские компании под давлением низких цен на нефть сократили количество действующих нефтяных вышек на 8 до 465 на прошлой неделе, что является самым низким показателем с ноября 2021 года.

Рост был ограничен ожиданиями того, что Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, могут принять решение об увеличении добычи еще на 411 000 баррелей в сутки в июле на заседании на следующей неделе.

Сувро Саркар, ведущий аналитик по энергетике в DBS Bank, сказал, что нефть уже находится под давлением из-за стратегии ускоренного повышения добычи ОПЕК+ и "мини-войны цен на нефть".

"Любой рост цен, вероятно, будет сдержан решением ОПЕК+ в ближайшие дни", - добавил он.

В этом месяце агентство Reuters сообщило, что группа может отменить часть своего добровольного сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в сутки до конца октября, уже повысив целевые показатели добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки на апрель, май и июнь.

Решение ОПЕК+ об увеличении добычи должно обеспечить рынок достаточным предложением во второй половине этого года, написал в клиентской записке глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

Цены на нефть идут к первым с апреля потерям за неделю из-за перспективы повышения поставок ОПЕК+