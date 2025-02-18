Нафта подорожчала на тлі перебоїв із постачаннями з Казахстану

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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15 березня, 12:52 • 116984 перегляди

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Ціни на нафту Brent зросли на 0,2% після атаки безпілотників на насосну станцію в росії. Експерти прогнозують обмежене зростання через очікуване збільшення поставок від ОПЕК+ та росії.

Ціни на нафту марки Brent зросли у вівторок, доповнивши зростання на попередній сесії після того, як атака безпілотників на насосну станцію нафтопроводу в росії скоротила постачання з Казахстану, але зростання було обмежено перспективами швидкого зростання постачання, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, або на 0,2%, до $75,37 за барель о 04:54 за Грінвічем.

Ф'ючерси на нафту WTI марки WTI зросли на 67 центів з п'ятничного закриття на рівні $71,41 за барель. У понеділок не було розрахунків щодо WTI через свято на честь Дня президентів США.

План відвантаження нафти Black Sea CPC Blend на лютий залишиться незмінним, повідомили Reuters два джерела, знайомі з планом.

"Однак довгострокове зростання, імовірно, залишиться обмеженим, оскільки ринок може очікувати вищих поставок з ОПЕК+ і росії надалі, тоді як покращення перспектив попиту, особливо з боку Китаю, як і раніше, залишається невизначеним, виходячи з останніх економічних даних", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Аналітики BMI заявили у замітці, що, на їхню думку, середня ціна на нафту марки Brent у 2025 році становитиме $76 за барель, що на 5% нижче за середній показник 2024 року через надмірну пропозицію на ринку, мита і торгову напруженість.

Згідно з повідомленням російських державних ЗМІ, виробники ОПЕК+ не розглядають відкладення серії щомісячних збільшень поставок нафти, запланованих на квітень.

У грудні ОПЕК відклала план із збільшення видобутку до квітня через слабкий попит і зростання пропозиції за межами групи.

Ринки також чекали, чи принесуть плоди російсько-українські мирні переговори, на тлі того, як офіційні особи США та росії зустрічаються для переговорів у Саудівській Аравії.

"Схоже, на ринку сирої нафти є багато приводів для ведмежих настроїв, і зараз найважливішим фактором є результат переговорів щодо України. Російська нафта може частково повернутися на законний ринок, хоча, звісно, ​​є багато варіантів щодо кінцевого результату", - сказав аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.

Зеленський буде порушувати питання зниження цін на нафту під час візиту в Саудівську Аравію17.02.25, 16:01 • 26421 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
opekОПЕК
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
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