Нефть подорожала на фоне перебоев с поставками из Казахстана

Цены на нефть марки Brent выросли во вторник, дополнив рост на предыдущей сессии после того, как атака беспилотников на насосную станцию нефтепровода в россии сократила поставки из Казахстана, но рост был ограничен перспективами быстрого роста поставок, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, или на 0,2%, до $75,37 за баррель в 04:54 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть WTI марки WTI выросли на 67 центов с пятничного закрытия на уровне $71,41 за баррель. В понедельник не было расчетов по WTI из-за праздника в честь Дня президентов США.

План отгрузки нефти Black Sea CPC Blend на февраль останется неизменным, сообщили Reuters два источника, знакомые с планом.

"Однако долгосрочный рост, вероятно, останется ограниченным, поскольку рынок может ожидать более высоких поставок из ОПЕК+ и россии в дальнейшем, тогда как улучшение перспектив спроса, особенно со стороны Китая, по-прежнему остается неопределенным, исходя из последних экономических данных", - сказал ринковый стратег IG Йеп Джун Ронг.

Аналитики BMI заявили в заметке, что, по их мнению, средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит $76 за баррель, что на 5% ниже среднего показателя 2024 года из-за избыточного предложения на рынке, пошлин и торговой напряженности.

Согласно сообщению российских государственных СМИ, производители ОПЕК+ не рассматривают отложение серии ежемесячных увеличений поставок нефти, запланированных на апрель.

В декабре ОПЕК отложила план по увеличению добычи до апреля из-за слабого спроса и роста предложения за пределами группы.

Рынки также ждали, принесут ли плоды российско-украинские мирные переговоры, на фоне того, как официальные лица США и россии встречаются для переговоров в Саудовской Аравии.

"Похоже, на рынке сырой нефти есть много поводов для медвежьих настроений, и сейчас важнейшим фактором является результат переговоров по Украине. Российская нефть может частично вернуться на законный рынок, хотя, конечно, есть много вариантов относительно конечного результата", - сказал аналитик Sparta Commodities Нил Кросби.

Зеленский будет поднимать вопрос снижения цен на нефть во время визита в Саудовскую Аравию