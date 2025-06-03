Нафта дорожчає через занепокоєння щодо поставок та слабкий долар

Ціни на нафту зросли у вівторок на тлі занепокоєння про поставки, оскільки Іран був готовий відхилити пропозицію США щодо ядерної угоди, яка матиме ключове значення для пом'якшення санкцій проти великого виробника нафти, тоді як слабкість долара також підтримала ціни, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 21 цент, або 0,32%, до $64,84 за барель до 04:37 за Гринвічем (07:37 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 27 центів, або 0,43%, до $62,79 за барель після зростання приблизно на 1% на початку сесії.

Ринок нафти різко виріс у понеділок, оскільки зростаючі геополітичні ризики та збільшення постачання з боку ОПЕК+, що не виправдало очікувань, дали імпульс, повідомили аналітики ING у своїй замітці.

"Зростання зберігалося на сьогоднішніх ранкових торгах", - заявили в ING у вівторок.

Обидві марки подорожчали майже на 3% на попередній сесії після того, як ОПЕК+ погодилися зберегти зростання видобутку в липні на рівні 411 000 барелів на добу, що менше, ніж побоювалися деякі учасники ринку, і відповідає зростанню, як і у попередні два місяці.

"Оскільки найгірші побоювання не виправдалися, інвестори розгорнули свої ведмежі позиції, сформовані до зустрічі на вихідних", - ідеться в записці аналітиків ANZ.

Тим часом індекс долара, який вимірює його динаміку стосовно шести інших основних валют, тримався близько шеститижневих мінімумів, на тлі того, як ринки зважували перспективи митної політики президента США Дональда Трампа та її потенційну небезпеку для зростання та стимулювання інфляції.

Слабша валюта США робить товари в доларах, такі як нафта, менш дорогими для власників інших валют.

"Ціни на сиру нафту продовжують зростати завдяки ослабленню долара", - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Геополітична напруженість також підтримала ціни. Іран був готовий відхилити пропозицію США припинити ядерну суперечку, яка триває десятиліття, заявив іранський дипломат у понеділок, заявивши, що цій пропозиції не вдалося врахувати інтереси Тегерана чи пом'якшити позицію Вашингтона щодо збагачення урану.

Іран готовий відхилити ядерну пропозицію США як невигідну - Reuters

Якщо ядерні переговори між США та Іраном зазнають невдачі, це може означати продовження санкцій проти Ірану, що обмежить поставки з Ірану та підтримає ціни на нафту.

Окрім того, лісова пожежа в провінції Альберта в Канаді призвела до тимчасового припинення видобутку нафти та газу, що може зменшити поставки.

За підрахунками Reuters, лісові пожежі в Канаді вплинули на понад 344 000 барелів на добу видобутку нафтоносних пісків, або близько 7% загального видобутку сирої нафти в країні.

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