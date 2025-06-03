Нефть дорожает из-за беспокойства по поводу поставок и слабого доллара

Цены на нефть выросли во вторник на фоне обеспокоенности по поводу поставок, поскольку Иран был готов отклонить предложение США по ядерному соглашению, которое будет иметь ключевое значение для смягчения санкций против крупного производителя нефти, тогда как слабость доллара также поддержала цены, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 21 цент, или 0,32%, до $64,84 за баррель до 04:37 по Гринвичу (07:37 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 27 центов, или 0,43%, до $62,79 за баррель после роста примерно на 1% в начале сессии.

Рынок нефти резко вырос в понедельник, поскольку растущие геополитические риски и увеличение поставок со стороны ОПЕК+, не оправдавшее ожиданий, дали импульс, сообщили аналитики ING в своей заметке.

"Рост сохранялся на сегодняшних утренних торгах", - заявили в ING во вторник.

Обе марки подорожали почти на 3% на предыдущей сессии после того, как ОПЕК+ согласились сохранить рост добычи в июле на уровне 411 000 баррелей в сутки, что меньше, чем опасались некоторые участники рынка, и соответствует росту, как и в предыдущие два месяца.

"Поскольку наихудшие опасения не оправдались, инвесторы развернули свои медвежьи позиции, сформированные до встречи на выходных", - говорится в записке аналитиков ANZ.

Тем временем индекс доллара, который измеряет его динамику по отношению к шести другим основным валютам, держался около шестинедельных минимумов, на фоне того, как рынки взвешивали перспективы таможенной политики президента США Дональда Трампа и ее потенциальную опасность для роста и стимулирования инфляции.

Более слабая валюта США делает товары в долларах, такие как нефть, менее дорогими для владельцев других валют.

"Цены на сырую нефть продолжают расти благодаря ослаблению доллара", - сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

Геополитическая напряженность также поддержала цены. Иран был готов отклонить предложение США прекратить ядерный спор, который длится десятилетие, заявил иранский дипломат в понедельник, заявив, что этому предложению не удалось учесть интересы Тегерана или смягчить позицию Вашингтона по обогащению урана.

Иран готов отклонить ядерное предложение США как невыгодное – Reuters

Если ядерные переговоры между США и Ираном потерпят неудачу, это может означать продолжение санкций против Ирана, что ограничит поставки из Ирана и поддержит цены на нефть.

Кроме того, лесной пожар в провинции Альберта в Канаде привел к временному прекращению добычи нефти и газа, что может уменьшить поставки.

По подсчетам Reuters, лесные пожары в Канаде повлияли на более 344 000 баррелей в сутки добычи нефтеносных песков, или около 7% общего объема добычи сырой нефти в стране.

Масштабная эвакуация в Канаде: 17 тысяч человек покидают дома из-за лесных пожаров