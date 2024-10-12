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Надто передова для того часу: у Данії під будинком із неоліту знайшли будівельну технологію якій 5 тисяч років

Київ • УНН

 • 47666 перегляди

Археологи виявили в Данії підземну споруду епохи неоліту, яка могла використовуватися як холодильник. Знахідка може бути одним з найдавніших підвалів у Європі, що свідчить про технологічний прорив.

Надто передова для того часу: у Данії під будинком із неоліту знайшли будівельну технологію якій 5 тисяч років

У Данії під час археологічних розкопок виявили будівельну технологію, яка була занадто передовою для епохи неоліту. Про це пише повідомляєThe Independent, посилаючись на дослідження у журналі Radiocarbon, пише УНН.

Деталі

Під час розкопок на ділянці Нюгордсвей 3 виявили залишки кількох давніх будинків, які мають ознаки культури лійчастого посуду, до прикладу, внутрішні стовпи, які тримають великий дах. Підлоги, швидше за все, зроблені з ущільненої суміші піску та глини, яка називається суглинок. В наші часи його використовують як матеріал для підлоги. 

Місце, на якому були побудовані ці споруди, схоже, було обрано стратегічно, з невеликим підвищенням, що забезпечує вид на навколишню місцевість і тримає його над зоною затоплення довколишніх боліт і струмків,

- йдеться у повідомленні.

Також археологи знайшли приблизно тисячу артефактів на цьому місці, серед яких крем'яні знаряддя праці, глиняні черепки, а також скам'янілі морські їжаки, майже всі вони знаходились навколо затонулого, вимощеного каменем об'єкта. 

Швидше за все, ця підземна споруда мала стабільнішу температуру та була ізольована від сезонних кліматичних коливань, а також призначалася для зберігання харчових продуктів. Вчені вважають, що така споруда могла використовуватися як холодильник влітку та взимку. 

Якщо це буде підтверджено подальшими дослідженнями, споруду можна буде вважати одним із найдавніших підвалів, збудованих у Європі, що знаменує собою гігантський технологічний стрибок у збереженні ресурсів,

- зазначається у матеріалі.

Крім того, є докази того, що на цьому місці знаходилася набагато давніша структура огорожі, яка мала сім паралельних ліній, що датується між 3600 і 3500 роками до нашої ери.

Археологічні результати з Нюгордсвей 3 дають важливе уявлення про споруди та особливості неолітичної Данії. Той факт, що на цьому місці була присутня підземна споруда, підкреслює, наскільки кожна ділянка може розширити наші знання про кам'яний вік,

- наголосили вчені.

Картина Пікассо десятиліттями висіла у вітальні перекупника, який поняття не мав про художника01.10.24, 21:01 • 105012 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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