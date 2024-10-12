Слишком передовая для того времени: в Дании под домом из неолита нашли строительную технологию которой 5 тысяч лет

В Дании во время археологических раскопок обнаружили строительную технологию, которая была слишком передовой для эпохи неолита. Об этом пишет сообщает The Independent, ссылаясь на исследование в журнале Radiocarbon, пишет УНН.

Детали

Во время раскопок на участке Нюгордсвей 3 обнаружили остатки нескольких древних домов, которые имеют признаки культуры воронковидной посуды, к примеру, внутренние столбы, которые держат большую крышу. Полы, скорее всего, сделаны из уплотненной смеси песка и глины, которая называется суглинок. В наше время его используют как материал для пола.

Место, на котором были построены эти сооружения, похоже, было выбрано стратегически, с небольшим возвышением, обеспечивающим вид на окружающую местность и держащим его над зоной затопления близлежащих болот и ручьев,

Также археологи нашли примерно тысячу артефактов на этом месте, среди которых кремневые орудия труда, глиняные черепки, а также окаменелые морские ежи, почти все они находились вокруг затонувшего, вымощенного камнем объекта.

Скорее всего, это подземное сооружение имело более стабильную температуру и было изолировано от сезонных климатических колебаний, а также предназначалось для хранения пищевых продуктов. Ученые считают, что такое сооружение могло использоваться как холодильник летом и зимой.

Если это будет подтверждено дальнейшими исследованиями, сооружение можно будет считать одним из древнейших подвалов, построенных в Европе, что знаменует собой гигантский технологический скачок в сохранении ресурсов,

Кроме того, есть доказательства того, что на этом месте находилась гораздо более древняя структура ограждения, которая имела семь параллельных линий, датируемая между 3600 и 3500 годами до нашей эры.

Археологические результаты из Нюгордсвей 3 дают важное представление о постройках и особенностях неолитической Дании. Тот факт, что на этом месте присутствовало подземное сооружение, подчеркивает, насколько каждый участок может расширить наши знания о каменном веке,