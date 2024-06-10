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Надходження валютної виручки та боротьба із сірим експортом: Кіпер розповів про результат свого "революційного наказу"

Київ • УНН

 • 43195 перегляди

Кіпер розповів про результат свого "революційного наказу".

Революційний, як його називають, наказ очільника Одеської ОВА Олега Кіпера дав свої результати - експорту купленого зерна за "кеш" немає, а валютна виручка зросла з 15 до майже 60 млрд доларів. Про критику, дискусії та надходження у бюджет, він розповів в інтерв’ю ТСН, передає УНН.

"Реалізація наказу дозволила збільшити обсяг повернення валютної виручки з 15 млрд дол до майже 60 млрд дол.

Мінекономіки підтвердило, що за рахунок дії наказу ми додали 20% до експорту тих зернових культур, які підлягають оподаткуванню.

Ми даємо можливість білим компаніям працювати і платити податки.

Усі 9 місяців постійно лунають заяви про якісь схеми, але ніхто не довів нічого і не дав іншої пропозиції. Це показово. Якщо пропозиції є – пропонуйте, ми готові до діалогу, нам це цікаво", - каже Кіпер.

Понад те, його наказ № 19 знайшов своє відображення у законопроєктах №10168-2 та №10169-2, зареєстрованих народними депутатами України 20.10.2023, щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів.

"Бо це був механізм, який відпрацьований. Там нічого революційного немає.

Раніше можна було подавати податкові накладні, які підтверджували походження товару, протягом 30 діб після того, як вантаж лишає територію країни. А ми змінили порядок – подавати податкові накладні потрібно до того, як ви будете грузити вантаж, щоб податківці перевірили його походження. А якщо у вас якась невідома компанія, де зареєстрований один безхатченко – не подавайте такі документи. Звичайно, для тих, хто працює "в сіру", це було болісно. Тому що 20 років можна було так, а зараз все інакше", - каже Кіпер.

Додамо, що наказ був підписаний у серпні 2023 року і відтоді перекривав можливість вивозу агропродукції, купленої у фермерів за "кеш", через порти Одещини. Багато гравців ринку сприйняли нововведення критично, але в результаті - виграли від цього і бізнес, і держава.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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