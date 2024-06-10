Поступление валютной выручки и борьба с серым экспортом: Кипер рассказал о результате своего "революционного приказа"
Киев • УНН
Кипер рассказал о результате своего "революционного приказа".
Революционный, как его называют, приказ главы Одесской ОВА Олега Кипера дал свои результаты - экспорта купленного зерна за "кэш" нет, а валютная выручка выросла с 15 до почти 60 млрд долларов. О критике, дискуссии и поступлениях в бюджет он рассказал в интервью ТСН, передает УНН.
"Реализация приказа позволила увеличить объем возврата валютной выручки с 15 млрд долл. до почти 60 млрд долл.
Минэкономики подтвердило, что за счет действия приказа мы добавили 20% к экспорту тех зерновых культур, которые подлежат налогообложению.
Мы даем возможность белым компаниям работать и платить налоги.
Все 9 месяцев постоянно звучат заявления о каких-то схемах, но никто не доказал ничего и не дал другого предложения. Это показательно. Если предложения есть – предлагайте, мы готовы к диалогу, нам это интересно", - говорит Кипер.
Более того, его приказ №19 нашел свое отражение в законопроектах №10168-2 и №10169-2, зарегистрированных народными депутатами Украины 20.10.2023, по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров.
"Потому что это был механизм, который отработан. Там ничего революционного нет.
Ранее можно было подавать налоговые накладные, подтверждавшие происхождение товара, в течение 30 суток после того, как груз покидает территорию страны. А мы изменили порядок - подавать налоговые накладные нужно до того, как вы будете грузить груз, чтобы налоговики проверили его происхождение. А если у вас какая-то неизвестная компания, где зарегистрирован один бездомный - не подавайте такие документы. Конечно, для тех, кто работает "в серую", это было болезненно. Потому что 20 лет можно было так, а сейчас все иначе", - говорит Кипер.
Добавим, что приказ был подписан в августе 2023 года и с тех пор перекрывал возможность вывоза агропродукции, купленной у фермеров за "кэш", через порты Одесской области. Многие игроки рынка восприняли нововведение критически, но в результате - выиграли от этого и бизнес, и государство.
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