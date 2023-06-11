Над Дніпропетровщиною знищили три ворожих дрони - ОВА

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Також ворог скеровував на область і важку артилерію. Били з неї по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Постраждалих внаслідок атак немає.

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