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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Над Дніпропетровщиною знищили три ворожих дрони - ОВА

Київ • УНН

 • 183754 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Силами ПвК “Схід” було ліквідовано три ворожих БЛПА, випущених по Дніпропетровській області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Над Дніпропетровщиною знищили три ворожих дрони - ОВА

Деталі 

Також ворог скеровував на область і важку артилерію. Били з неї по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Постраждалих внаслідок атак немає.

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