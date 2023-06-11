Над Днепропетровщиной уничтожили три вражеских дрона - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Силами ПвК “Восток” было ликвидировано три вражеских БЛПА, выпущенных по Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Также враг направлял на область и тяжелую артиллерию. Били из нее по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Пострадавших в результате атак нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пытаются обмануть и истощить ПВО: Гуменюк рассказала о тактике россиян во время ракетных обстрелов