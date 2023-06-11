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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Над Днепропетровщиной уничтожили три вражеских дрона - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Силами ПвК “Восток” было ликвидировано три вражеских БЛПА, выпущенных по Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Над Днепропетровщиной уничтожили три вражеских дрона - ОВА

Детали 

Также враг направлял на область и тяжелую артиллерию. Били из нее по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Пострадавших в результате атак нет.

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