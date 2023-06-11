Намагаються обдурити та виснажити ППО: Гуменюк розповіла про тактику росіян під час ракетних обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Основна тактика росіян в масових атаках та обстрілах України - обдурити та виснажити ППО. Про це повідомляє речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"За довготривалий час в основному використовувались ракети повітряного базування в комплексі з "шахедами".
Під час таких атак ворог маневрував ракетоносіями – це повʼязано з потребою з його боку виснажити ППО, намагатися обдурити в тих маневрах, які залучаються", – розповіла речниця ОК "Південь".
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Гуменюк зазначає, що навіть крайня атака "Калібрами" на Умань була повʼязана з тим, що ракети мали дуже непростий маршрут – намагалися обійти засоби ППО.
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Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі у морі 12 ворожих кораблів, серед них ракетоносії.