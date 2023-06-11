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Пытаются обмануть и истощить ПВО: Гуменюк рассказала о тактике россиян во время ракетных обстрелов

Киев • УНН

 • 1582329 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Основная тактика россиян в массовых атаках и обстрелах Украины - обмануть и истощить ПВО. Об этом сообщает пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Пытаются обмануть и истощить ПВО: Гуменюк рассказала о тактике россиян во время ракетных обстрелов

Цитата 

"За длительное время в основном использовались ракеты воздушного базирования в комплексе с "шахедами". 

Во время таких атак враг маневрировал ракетоносителями – это связано с потребностью с его стороны истощить ПВО, пытаться обмануть в тех маневрах, которые задействуются", – рассказала спикер ОК "Юг".

Детали 

Гуменюк отмечает, что даже крайняя атака "Калибрами" на Умань была связана с тем, что ракеты имели очень непростой маршрут – пытались обойти средства ПВО. 

Напомним 

Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас в море 12 вражеских кораблей, среди них ракетоносители.

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