Пытаются обмануть и истощить ПВО: Гуменюк рассказала о тактике россиян во время ракетных обстрелов

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"За длительное время в основном использовались ракеты воздушного базирования в комплексе с "шахедами".

Во время таких атак враг маневрировал ракетоносителями – это связано с потребностью с его стороны истощить ПВО, пытаться обмануть в тех маневрах, которые задействуются", – рассказала спикер ОК "Юг".

Детали

Гуменюк отмечает, что даже крайняя атака "Калибрами" на Умань была связана с тем, что ракеты имели очень непростой маршрут – пытались обойти средства ПВО.

Напомним

Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас в море 12 вражеских кораблей, среди них ракетоносители.