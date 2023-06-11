Пытаются обмануть и истощить ПВО: Гуменюк рассказала о тактике россиян во время ракетных обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Основная тактика россиян в массовых атаках и обстрелах Украины - обмануть и истощить ПВО. Об этом сообщает пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.
Цитата
"За длительное время в основном использовались ракеты воздушного базирования в комплексе с "шахедами".
Во время таких атак враг маневрировал ракетоносителями – это связано с потребностью с его стороны истощить ПВО, пытаться обмануть в тех маневрах, которые задействуются", – рассказала спикер ОК "Юг".
Детали
Гуменюк отмечает, что даже крайняя атака "Калибрами" на Умань была связана с тем, что ракеты имели очень непростой маршрут – пытались обойти средства ПВО.
Напомним
Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас в море 12 вражеских кораблей, среди них ракетоносители.