Ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі, рівень небезпеки високий – Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі у морі 12 ворожих кораблів, серед них ракетоносії. Про це повідомляє Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Вночі вивели один надводний ракетоносій... Він прийняв чергування – 8 ракет типу "Калібр" споряджені та готові. Тому рівень ракетної небезпеки оцінюємо як високий", – зазначила речниця.
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Гуменюк зазначає, що ракетоносій вийшов на бойове чергування навіть попри те, що море все ще "хвилюється" – 2-3 бали, це не критично.
Нагадаємо
У Чорному морі на вчораншній ранок не було російських ракетоносіїв. Загалом на бойовому чергуванні там 9 ворожих кораблів.