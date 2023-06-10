росія прибрала ракетоносії з Чорного моря - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Чорному морі на сьогоднішній ранок немає російських ракетоносіїв. Загалом на бойовому чергуванні там 9 ворожих кораблів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ВМС ЗС України.
Цитата
«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів. В Азовському морі – 1 ворожий корабель. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів», - ідеться в повідомленні.
Згідно з інформацією ВМС на інфографіці, у Чорному та Азовському морях немає ракетоносіїв рф з ракетами "Калібр".
Доповнення
9 червня, за даними ОК "Південь", ворог здійснював ротацію ракетоносіїв: завівши до пункту базування надводний
з 8 "Калібрами", вивівши на чергування підводний із 4.
Нагадаємо
Українські захисники у небі над Україною у ніч на 10 червня знищили дві крилаті ракети та 20 ударних дронів "Shahed-136/131", із загалом запущених російськими військами 8 ракет різного типу і 35 "шахедів".