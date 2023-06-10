У небі над Україною за ніч знищили дві крилаті ракети та 20 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Українській захичники у небі над Україною у ніч на 10 червня знищили дві крилаті ракети та 20 ударних дронів "Shahed-136/131", із загалом запущених російськими військами 8 ракет різного типу і 35 "шахедів". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів «Shahed-136/131»", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу «Іскандер», а також ударними БпЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно.
Зазначається, що "усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» – з району східного узбережжя Азовського моря".
Як вказано, атака тривала з 23.00 9 червня по 5.00 10 червня 2023 року. Попередньо без людських жертв. Щодо наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації.
Також за минулу добу, 9 червня, протиповітряною обороною Сил оборони України знищено дванадцять ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня («Орлан-10», «Zala», «Supercam»).