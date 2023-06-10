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В небе над Украиной за ночь уничтожили две крылатые ракеты и 20 "шахедов"

Киев • УНН

 • 224047 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Украинские защитники в небе над Украиной в ночь на 10 июня уничтожили две крылатые ракеты и 20 ударных дронов "Shahed-136/131", из всего запущенных российскими войсками 8 ракет различного типа и 35 "шахедов". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В небе над Украиной за ночь уничтожили две крылатые ракеты и 20 "шахедов"

Цитата

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований «Восток», «Центр» и «Юг», во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов «Shahed-136/131»", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, ночью 10 июня враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов в Полтавской области баллистическими и крылатыми ракетами типа «Искандер», а также ударными БпЛА иранского производства. Также атакованы Одесская и Харьковская область крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами соответственно.

Отмечается, что "всего по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с северного и южного направлений выпущено 8 ракет наземного базирования различных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства «Shahed-136/131» – из района восточного побережья Азовского моря".

Как указано, атака продолжалась с 23.00 9 июня по 5.00 10 июня 2023 года. Предварительно без человеческих жертв. О последствиях сообщат местные военные администрации.

Также за прошедшие сутки, 9 июня, противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено двенадцать вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня («Орлан-10», «Zala», «Supercam»).

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