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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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россия убрала ракетоносители из Черного моря - ВМС

Киев • УНН

 • 191821 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Черном море на сегодняшнее утро нет российских ракетоносителей. Всего на боевом дежурстве там 9 вражеских кораблей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ВМС ВС Украины.

россия убрала ракетоносители из Черного моря - ВМС

Цитата

«В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей. В Азовском море – 1 вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей», - говорится в сообщении.

Согласно информации ВМС на инфографике, в Черном и Азовском морях нет ракетоносителей рф с ракетами "Калибр".

Дополнение

9 июня, по данным ОК "Юг", враг осуществлял ротацию ракетоносителей: заведя в пункт базирования надводный
с 8 "Калибрами", выведя на дежурство подводный с 4.

Напомним

Украинские защитники в небе над Украиной в ночь на 10 июня уничтожили две крылатые ракеты и 20 ударных дронов "Shahed-136/131", из всего запущенных российскими войсками 8 ракет различного типа и 35 "шахедов".

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