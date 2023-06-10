россия убрала ракетоносители из Черного моря - ВМС

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«В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей. В Азовском море – 1 вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей», - говорится в сообщении.

Согласно информации ВМС на инфографике, в Черном и Азовском морях нет ракетоносителей рф с ракетами "Калибр".

Дополнение

9 июня, по данным ОК "Юг", враг осуществлял ротацию ракетоносителей: заведя в пункт базирования надводный

с 8 "Калибрами", выведя на дежурство подводный с 4.

Напомним

Украинские защитники в небе над Украиной в ночь на 10 июня уничтожили две крылатые ракеты и 20 ударных дронов "Shahed-136/131", из всего запущенных российскими войсками 8 ракет различного типа и 35 "шахедов".