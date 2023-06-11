Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море, уровень опасности высокий - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас в море 12 вражеских кораблей, среди них ракетоносители. Об этом сообщает пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Ночью вывели один надводный ракетоноситель... Он принял дежурство – 8 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовы. Поэтому уровень ракетной опасности оцениваем как высокий", – отметила пресс-секретарь.
Детали
Гуменюк отмечает, что ракетоноситель вышел на боевое дежурство даже несмотря на то, что море все еще "волнуется" – 2-3 балла, это не критично.
Напомним
В Черном море на утреннее утро не было российских ракетоносителей. Всего на боевом дежурстве там 9 вражеских кораблей.