Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море, уровень опасности высокий - Гуменюк

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"Ночью вывели один надводный ракетоноситель... Он принял дежурство – 8 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовы. Поэтому уровень ракетной опасности оцениваем как высокий", – отметила пресс-секретарь.

Детали

Гуменюк отмечает, что ракетоноситель вышел на боевое дежурство даже несмотря на то, что море все еще "волнуется" – 2-3 балла, это не критично.

Напомним

В Черном море на утреннее утро не было российских ракетоносителей. Всего на боевом дежурстве там 9 вражеских кораблей.