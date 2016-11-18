НАБУ відкрило перші кримінальні провадження за результатами перевірки е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України вчора, 17 листопада, відкрило перші три кримінальні провадження на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
"17 листопада Національне антикорупційне бюро України відкрило три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368-2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Два провадження відкриті відносно народних депутатів України і одне — представника судової гілки влади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі триває досудове розслідування та встановлюються обставини вчинення кримінальних правопорушень.
"Досудове розслідування триває, вживаються заходи для швидкого, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у НАЗК затвердили Порядок повної перевірки декларацій.