НАБУ открыло первые уголовные производства по результатам проверки е-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вчера, 17 ноября, открыло первые три уголовных производства на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"17 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно - представителя судебной ветви власти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время продолжается досудебное расследование и устанавливаются обстоятельства совершения уголовных преступлений.
"Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для быстрого, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств совершения уголовных преступлений", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в НАПК утвердили Порядок полной проверки деклараций.