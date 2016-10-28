НАБУ перевіряє надбавки та премії НАЗК, видані самим собі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро України перевіряє, чи є корупційні ознаки в отриманні премій та надбавок членами Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН з посиланням на “Радіо.Свобода”.
“НАБУ проводить інформаційно-аналітичну перевірку. Наші працівники аналізують інформацію щодо отримання працівниками НАЗК премій на предмет ознак корупційних кримінальних правопорушень, які відносяться до нашої підслідності. Поки ця перевірка не завершиться, ми не можемо говорити про можливість відкриття провадження”, — зазначила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.
Раніше стало відомо, що чотири члени НАЗК щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію обсягом у місячну зарплату, таким чином, замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири.
Як зазначається, з квітня по вересень поточного року голова НАЗК Наталя Корчак отримала понад 700 тисяч гривень зарплати. Щомісяця голова НАЗК отримувала оклад обсягом 35 тисяч гривень, 50% від окладу у вигляді надбавки за вислугу, 100% окладу як надбавку за інтенсивність та 100% окладу у вигляді премії.
У липні та вересні поточного року всі чотири члени НАЗК отримали по 250% премії на додаток до окладу та надбавок.
На запитання журналістів, що послужило причиною збільшення виплати у десять разів від розміру встановленого окладу, голова НАЗК Наталія Корчак поскаржилася на несвоєчасне фінансування урядом роботи свого відомства та повідомила, що за рахунок премій, проведених через зарплату, члени НАЗК облаштовували свої робочі місця і заправляли картриджі.