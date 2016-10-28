НАБУ проверяет надбавки и премии НАПК, выданные самим себе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет, есть ли коррупционные признаки в получении премий и надбавок членами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН со ссылкой на "Радио.Свобода".
"НАБУ проводит информационно-аналитическую проверку. Наши сотрудники анализируют информацию о получении работниками НАПК премий на предмет признаков коррупционных уголовных правонарушений, относящихся к нашей подследственности. Пока эта проверка не завершится, мы не можем говорить о возможности открытия производства", - отметила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.
Ранее стало известно, что четыре члена НАПК ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премии в размере месячной зарплаты, таким образом, вместо одного стандартного оклада члены НАПК получали по четыре.
Как отмечается, с апреля по сентябрь текущего года глава НАПК Наталья Корчак получила более 700 тыс. гривен зарплаты. Ежемесячно глава НАПК получала оклад в размере 35 000 гривен, 50% от оклада в виде надбавки за выслугу, 100% оклада как надбавку за интенсивность и 100% оклада в виде премии.
В июле и сентябре текущего года все четыре члена НАПК получили по 250% премии в дополнение к окладу и надбавкам.
На вопрос журналистов, что послужило причиной увеличения выплаты в десять раз от размера установленного оклада, глава НАПК Наталья Корчак пожаловалась на несвоевременное финансирование правительством работы своего ведомства и сообщила, что за счет премий, проведенных через зарплату, члены НАПК обустраивали свои рабочие места и заправляли картриджи.