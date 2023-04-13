Наближаємося до розкриття справи: Байден зробив заяву про витік документів Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сполучені Штати ведуть масштабне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону та наближаються до розкриття справи. Про це заявив президент США Джо Байден під час візиту до Ірландії, пише УНН з посиланням на журналістку Bloomberg Дженніфер Джейкобс в Twitter.
Цитата
"Слідчі незабаром дійдуть висновку щодо витоку секретних військових документів. Вони наближаються до розкриття справи. Але я не маю відповіді на запитання, хто був джерелом витоку", - заявив Байден.
Доповнення
Газета The Washington Post припустила, що виток секретних документів адміністрації США в популярний серед геймерів сервіс Discord міг організувати молодий чоловік на ім'я "OG", який нібито працював на американській військовій базі і розважав цією інформацією учасників платформи.
Контекст
Згідно зі скриншотами дописів, які переглянуло CNN, документи з’явилися в мережі минулого місяця на платформі Discord.
Дописи містять фотографії зім’ятих документів, покладених на журнали та оточених іншими випадковими предметами. Секретні документи, які з'явилися в соціальних мережах останніми тижнями, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників.
Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що витік є "спеціальною психологічною операцією", яка, на його думку, була організована "росією та її союзниками та симпатиками". Він також заперечив наявність солдатів НАТО в Україні, про що ймовірно йдеться в деяких "секретних документах".
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не зупиняться, поки не дізнаються, як у мережі з'явився "витік".